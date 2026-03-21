Turismo: Santanché, “ponte” di Pasqua per 11 milioni di italiani

“Le previsioni che abbiamo su Pasqua sono di piu’ di 11 milioni di italiani che faranno questo ponte”, anche se “non si potra’ paragonare al ponte dell’anno scorso” piu’ lungo. Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanche’ su “Rete 4”. “Sul mercato estero e’ evidente che qualche contraccolpo ci sara'”, ma “non ci risulta che gli Usa siano in calo, soprattutto nelle previsioni per l’estate”, ha aggiunto. L’Italia “e’ percepita nel mondo come una nazione sicura”, ha rassicurato Santanche’.