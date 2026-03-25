Terremoto in provincia di Massa Carrara, la scossa di magnitudo 4

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 4 è stato registrato oggi mercoledì 25 marzo dall'Ingv a 3 km a nord-est di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara, alle 8.13 di questa mattina. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 11 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

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