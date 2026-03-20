Squarciate gomme auto a responsabile cimitero di Favara

Tutte e quattro le gomme dell’auto in uso al responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune di Favara sono state tagliate mentre il mezzo, una Peugeot 307, era parcheggiato nel piazzale del cimitero cittadino. A scoprire il danneggiamento e’ stato lo stesso dipendente comunale, che ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri della tenenza locale. I militari, giunti in via Capitano Callea, hanno constatato il fatto e avviato le indagini coordinate dalla Procura di AGRIGENTO. Gli investigatori stanno cercando di accertare se l’episodio sia collegato all’attivita’ lavorativa dell’uomo o se si tratti di un gesto isolato. Tutti gli impiegati che operano nel camposanto sono stati ascoltati. L’area non e’ coperta da sistemi di videosorveglianza, circostanza che rende piu’ complessa la ricostruzione. Nell’estate del 2024, nello stesso cimitero, erano stati trovati due proiettili, una pianta e una bottiglia con benzina, in quello che apparve come un chiaro messaggio intimidatorio.