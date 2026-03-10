SPI CGIL di Caltanissetta, Emanuele Scicolone eletto componente della Segreteria Provinciale

L’assemblea generale dello SPI CGIL di Caltanissetta alla presenza della Segretaria Regionale Spi Cgil Concetta Balistreri e della Segretaria Generale Cgil di Caltanissetta Rosanna Moncada, ha eletto Emanuele Scicolone quale componente della Segreteria SPI Cgil Provinciale . In un momento storico di profondo mutamento demografico e sociale, il sindacato dei pensionati sente il dovere di radicarsi ancora di più nel nostro territorio e con questo spirito di rinnovamento e continuità l’ingresso di un rappresentante sindacale legato alla zona sud della provincia vuole rappresentare non solo un riconoscimento individuale, ma una scelta ben precisa che mira a rendere la nostra azione sindacale più incisiva , capace di leggere i bisogni e trasformarli in diritti esigibili. Ripartire da un territorio che rappresenta una realtà complessa, un fulcro di energie e criticità richiede una presenza costante, vigile e autorevole e l’ingresso in Segreteria di chi conosce le reali necessità dei pensionati permetterà di rendere il sindacato ancora più accessibile, un presidio fisico e morale contro la solitudine e il disagio sociale e di rafforzare la contrattazione sociale attraverso il dialogo con le istituzioni locali con una voce più forte, puntando su sanità territoriale, servizi ai non autosufficienti e trasporto pubblico. La nostra missione come SPI CGIL non cambia: difendere i diritti di chi ha lavorato una vita e garantire dignità a chi oggi vive la stagione della pensione.