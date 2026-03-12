Sparatoria nel quartiere Librino a Catania, ferito 19enne

Sparatoria nella tarda serata di ieri al viale Bummacaro civico 9 nel quartiere Librino a Catania dove un giovane di 19 anni è stato ferito al polpaccio. Sull’accaduto la Polizia di Stato e la Squadra Mobile del capoluogo etneo stanno indagando. Il giovane si è recato al Pronto Soccorso del vicino ospedale San Marco dove dopo essere stato medicato ha firmato il foglio di dimissioni ed è andato via. (ITALPRESS)