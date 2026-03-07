Sicilia, violentata a un diciottesimo: una 15enne denuncia

Ad agosto scorso, in un locale della zona nord di Messina, dove si festeggiava un diciottesimo, una ragazzina di 15 anni avrebbe subito abusi sessuali da un diciottenne che pero’ ha respinto l’accusa. Una vicenda sulla quale indagano i carabinieri a seguito della denuncia presentata l’indomani dalla madre della ragazza che si era subito accorta del turbamento della figlia.

Il caso, come ricostruisce la Gazzetta del Sud, e’ stata al centro dell’incidente probatorio che si e’ svolto ieri davanti al gup del tribunale dei minorenni a Messina. Davanti alla giudice Alessia Smedile e alla pm Antonietta Ardizzone, che coordina la delicata indagine, e’ stata ascoltata la ragazza con l’assistenza di una psicologa. Ha risposto alle domande poste anche dai legali, l’avvocato Antonello Scordo, che assiste lei e i suoi familiari, e l’avvocato Carlo Autru Ryolo, difensore del giovane