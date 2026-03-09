Sicilia, ESIDIA chiama le Big Tech: nasce il progetto “Territori Innovativi” per attrarre investimenti e innovazione

Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale – lancia il progetto “Territori Innovativi” , un’iniziativa che mira a mettere in comunicazione i territori con le aziende tecnologiche e le Big Tech, creando le condizioni per attrarre innovazione, competenze e investimenti legati al digitale e all’Intelligenza Artificiale.

L’idea alla base del progetto è semplice ma ambiziosa: favorire la nascita di nuovi ecosistemi territoriali capaci di accogliere sperimentazione tecnologica, sviluppo di competenze e iniziative imprenditoriali ad alto contenuto innovativo. L’obiettivo è contribuire alla crescita economica e sociale attraverso l’integrazione tra innovazione tecnologica e investimenti imprenditoriali.

Quando si parla di aziende tecnologiche si fa riferimento non solo alle grandi imprese internazionali, ma anche alle aziende nazionali – grandi e medie – attive nel settore delle tecnologie digitali, sempre più alla ricerca di territori favorevoli nei quali sviluppare progetti, investire e valorizzare competenze locali, in particolare quelle dei giovani, soprattutto nel contesto della crescente accelerazione delle tecnologie emergenti come l’Intelligenza Artificiale.

La Sicilia presenta numerose potenzialità in questo senso: luoghi dismessi o poco utilizzati, strutture istituzionali e contesti territoriali che potrebbero essere riconvertiti in spazi dedicati allo sviluppo tecnologico, alla ricerca e alla formazione avanzata, valorizzando al contempo il capitale umano presente sul territorio. “Crediamo che l’innovazione debba diventare una leva di sviluppo diffuso capace di valorizzare i territori e creare nuove opportunità per i giovani. La Sicilia possiede potenzialità importanti che possono attrarre investimenti tecnologici e generare nuovi ecosistemi di produttività. Con il progetto Territori Innovativi vogliamo costruire un ponte concreto tra territori, istituzioni e aziende tecnologiche, affinché il digitale e l’Intelligenza Artificiale diventino strumenti di crescita economica, sociale e culturale. ”

Lo dichiara Antonino Sapienza, Presidente di ESIDIA. In questa prospettiva, ESIDIA sta lavorando alla costruzione di una rete di collaborazione tra istituzioni, scuole, università, professionisti e imprese, con l’obiettivo di promuovere la nascita di hub territoriali di innovazione e ricerca di settore. Verrà avviato nelle prossime settimane un confronto con amministrazioni e istituzioni locali per individuare aree e spazi disponibili che possano ospitare questa tipologia di progetti. Per contatti: info@esidia.it