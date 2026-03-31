Sicilia, deputato Pisano: “Estraneo ai fatti contestati”

“Le notizie giornalistiche diffuse in queste ore riportano una narrazione che non corrisponde alla realta’. Sono estraneo alle incolpazioni che mi vengono addebitate. Confido che il prosieguo delle indagini accerti la correttezza del mio operato. Ripongo fiducia nella magistratura. Cosi’, dopo la notifica degli avvisi di garanzia nell’inchiesta della procura di Agrigento sulle presunte “spese pazze” legate agli eventi nella Citta’ dei templi, il deputato di Fratelli d’Italia Lillo Pisano, indagato per truffa aggravata, peculato e finanziamento illecito ai partiti. L’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Giovanni Di Leo e dal sostituto Elettra Consoli, coinvolge altre cinque persone tra dirigenti e rappresentanti di associazioni culturali, e riguarda presunti fondi gonfiati per eventi natalizi del 2022 finanziati dalla Regione siciliana. (AGI)