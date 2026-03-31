Settimana Santa 2026, Caltanissetta accoglie i camperisti: bus navetta gratuito per collegare l’area di sosta al Centro Storico

CALTANISSETTA. In occasione dei solenni riti della Settimana Santa, l’Amministrazione comunale di Caltanissetta ha attivato un servizio bus navetta dedicato e gratuito per i giorni di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 aprile 2026.

L’iniziativa nasce nell’ambito dell’evento “Caltanissetta Experience – Settimana Santa in Camper” per agevolare la mobilità dei numerosi visitatori e camperisti che sosteranno nell’area dedicata di Via Guastaferro. Tuttavia, è importante sottolineare che il servizio è stato istituito anche per ridurre il traffico veicolare e garantire ordine e sicurezza: pertanto, la navetta potrà essere fruita gratuitamente da tutti i cittadini che desiderano raggiungere il centro storico per assistere alle manifestazioni e alle attività culturali e religiose in programma.

Il collegamento, gestito dalla società Tiemme Srls, osserverà i seguenti percorsi:

ANDATA: Partenza dall’Area Sosta Camper (Via Guastaferro), Via F. Turati, Via Sallemi, Via Kennedy.

RITORNO: Partenza da Via Kennedy, Via Alcide De Gasperi, Via Tricomi, Via Sallemi, Via F. Turati, Area Sosta Camper.

Il servizio è calibrato sui momenti di maggiore affluenza legati alle celebrazioni:

· mercoledì 1 aprile (4 corse A/R): Partenza ore 9:00, 9:30, 17:30, 18:00. Ritorno ore 12:30, 13:00, 21:30, 22:00.

· Giovedì 2 aprile (3 corse A/R): Partenza ore 17:30, 18:00, 18:30. Ritorno ore 21:30, 22:00, 22:30.

· Venerdì 3 aprile (3 corse A/R): Partenza ore 17:30, 18:00, 18:30. Ritorno ore 21:00, 21:30, 22:00.

L’assessore alla Viabilità e alla Settimana Santa, Salvatore Petrantoni, ha commentato l’iniziativa che ha avuto origine a partire dalla sua direttiva: “L’Amministrazione sostiene con forza tutti i momenti solenni della Settimana Santa per il loro valore culturale, religioso e attrattivo.

Con l’attivazione di questa navetta vogliamo garantire un collegamento efficiente tra l’area camper di Via Guastaferro e il cuore della città. L’obiettivo è quello di facilitare gli spostamenti dei visitatori, offrendo allo stesso tempo un servizio utile a tutta la cittadinanza, per vivere i momenti delle Varicedde, delle Vare e del Cristo Nero in modo agevole e sicuro”.