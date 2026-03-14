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Scosse di terremoto al largo delle isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7

AdnKronos

Scosse di terremoto al largo delle isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7

Sab, 14/03/2026 - 21:50

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(Adnkronos) – Scosse di terremoto a largo delle Eolie, in provincia di Messina, oggi sabato 14 marzo. La più forte, di magnitudo 3.7, si è verificata alle 19,25. L'evento è stato localizzato dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in mare aperto a una profondità di 21 chilometri. A seguire nella stessa area, alle 19,57, c'è stata un'altra scossa, stavolta di magnitudo 2.9. E' stata registrata a una profondità di 8 chilometri. E di nuovo alle 20,06 (magnitudo 2.2). Non risultano danni a cose o persone. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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