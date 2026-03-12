Scoperta serra clandestina di marijuana nel quartiere Noce a Palermo, un arresto

Un odore nell’aria, un dettaglio che non passa inosservato: e’ da qui che ha preso avvio l’operazione dei motociclisti del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Palermo che, nel quartiere Noce del capoluogo siciliano, hanno scoperto una serra clandestina destinata alla coltivazione di marijuana. E’ stato arrestato in flagranza un palermitano di 63 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine per detenzione e produzione di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica. Durante un ordinario giro di pattuglia, i militari avrebbero avvertito un intenso odore riconducibile alla marijuana proveniente da una palazzina abbandonata: da un’apertura nel muro sporgeva un tubo flessibile argentato, mentre dall’interno si percepivano il rumore costante di ventole e la luce accesa. Una volta entrati nel locale, i militari si sono trovati davanti a una vera e propria serra “indoor”, organizzata con cura per la coltivazione della marijuana. All’interno sono state rinvenute oltre 80 piante alte circa un metro e mezzo, coltivate mediante un sistema composto da lampade alogene, ventilatori e impianti di aerazione con filtraggio dell’aria. Nel locale erano inoltre presenti fertilizzanti, bidoni d’acqua e una bilancia di precisione. Durante le operazioni sono state sequestrate anche tre buste contenenti marijuana gia’ essiccata per un peso complessivo superiore al chilogrammo. Una coltivazione di tali dimensioni, una volta immessa sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare un guadagno illecito stimato in diverse decine di migliaia di euro. Nel corso degli accertamenti i Carabinieri hanno richiesto anche l’intervento dei tecnici dell’Enel, che hanno verificato come l’intera serra fosse alimentata tramite un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Il furto di energia elettrica e’ stato stimato in oltre 100 mila euro. Al termine delle operazioni, l’uomo e’ stato arrestato e la piantagione e tutta l’attrezzatura utilizzata per la coltivazione sono state poste sotto sequestro. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e ha disposto a carico dell’indagato l’applicazione della misura dell’obbligo di dimora. (AGI)