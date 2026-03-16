Scippa e ferisce anziana, 19enne arrestato dai Carabinieri nel Trapanese

I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo (Trapani), in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dal gip di Marsala, hanno arrestato un 19enne di origine straniera per furto con strappo e lesioni personali gravi. Le indagini sono scattate dopo un furto con strappo ai danni di una 77enne avvenuto in pieno centro a Mazara. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, il giovane avrebbe raggiunto alle spalle la vittima, strappandole la borsa e facendola cadere a terra, per poi darsi alla fuga. La pensionata ha riportato gravi lesioni. Grazie anche all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a risalire al 19enne, che è stato arrestato e condotto in carcere a Trapani. (Adnkronos)