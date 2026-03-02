San Cataldo. Presentato nella sala Borsellino del palazzo comunale il romanzo “La ciocca ribelle” di Croce Alù

SAN CATALDO. PRIMA VERA EDIZIONI Domenica 01 Marzo 2026, ha presentato il romanzo “La Ciocca Ribelle” di Croce Alù alla sala Borsellino di San Cataldo.

La sala era gremita di un pubblico attento e curioso. La presentazione della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Laura Zurli, è stata di elevato spessore culturale ed emozionale. Appassionata l’interpretazione dei brani dell’attrice Elisa Di Dio, accompagnata dalle note del piano del Dott. Salvatore Camilleri.

Interessanti le considerazioni sulle tematiche del romanzo dell’Assessore alla Cultura Marianna Guttilla e della Prof.ssa Silvana Augello. Chiaro l’intervento dell’autrice Croce Alù di alcune parti del romanzo.

La presentazione è stata moderata dall’ing. Gaetano Alù, presidente dell’Associazione PRIMA VERA EDIZIONI.