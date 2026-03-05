San Cataldo. L’associazione Giuseppe Amico Medico: “I sai per la Processione dei Misteri non bastano; chi non lo indosserà, lo metta a disposizione di altri devoti”

SAN CATALDO. “Come lo scorso anno, ma ancora di più quest’anno, stiamo ricevendo numerose richieste da parte di ragazzi e ragazze che desiderano indossare il nostro saio per partecipare alla Processione dei Misteri del Venerdì Santo.

Stiamo facendo tutto il possibile per accogliere queste richieste, ma i sai attualmente a disposizione non sono sufficienti”. E’ quanto ha comunicato l’associazione culturale Giuseppe Amico Medico. “Per questo motivo – ha aggiunto – chiediamo ai soci che conservano uno o più sai presso la propria abitazione e che, per qualsiasi ragione, quest’anno non potranno indossarlo, di restituirlo all’Associazione, così da metterlo a disposizione di altri devoti.

Allo stesso modo chiediamo a chiunque devoto che negli anni passati ha ricevuto il saio, e per una qualsiasi ragione ha dimenticato di restituirlo, di portarlo in associazione per poterlo censire e metterlo a disposizione. Confidiamo nella vostra collaborazione: è un gesto semplice, ma molto importante per permettere a tanti giovani di vivere pienamente questo momento di fede e tradizione.

Per la restituzione potete contattare: Francesco Scarantino: 348 9185515, Giuseppe Caramia: 333 7325000 e Giovanni Baglio: 338 8003103.