Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, il 4 marzo al via la finale del 7° Torneo interno

Il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, si prepara all’ultimo atto del 7° torneo interno, prima avvincente competizione di questo nuovo anno di gioco, alla quale hanno preso parte 17 giocatori provenienti dalla provincia nissena e dal capoluogo palermitano. La finalissima del torneo è infatti prevista per il prossimo Mercoledì 4 marzo, con inizio dalle ore 20.30 presso la sede di gioco della Nuova Locanda di San Cataldo, e alla serata prenderanno parte oltre ai 4 finalisti anche altri giocatori che si uniranno per giocare il 4° turno delle amichevoli classificate, torneo avente valenza semestrale e che premia al termine del periodo di gioco il vincitore della classifica.

La finale vedrà al tavolo i due finalisti diretti giunti primo e secondo della classifica del girone di qualificazione, Manuel Carapezza (Disumanuel), giocatore esperto e fondatore del Risiko Club Ufficiale “Eagles” di Palermo, e Andrea Kiswarday (Plasma97), giovane e brillante ragazzo sancataldese, che gioca con i colori del Risiko Club Ufficiale “Eclettica” di Caltanissetta, già vincitore del 1° Ranking interno 2025 del RCU “Il Pifferaio”. Il tavolo di finale sarà completato dai due vincitori delle semifinali della settimana scorsa, Alessio Sansoni (Bluprofondo71), fondatore del Club sancataldese, e che da due anni a questa parte si è classificato tra i primi 60 giocatori a livello nazionale, su un totale di circa 1.500 giocatori che partecipano agli eventi ufficiali organizzati dai 31 club sul territorio italiano, e Lillo Maira (RnS), giocatore nisseno che gioca da quest’anno per il Club verde-amaranto, che arriva alla finale dopo essere stato ripescato nel girone di qualificazione, e che partita dopo partita sta migliorando costantemente la sua visione e strategia di gioco.

I quattro finalisti, al termine della partita, saranno premiati con i trofei realizzati appositamente per il Torneo, e conseguiranno tanti punti per il Ranking interno e per il Ranking nazionale in base alla posizione finale della classifica dopo l’ultima partita in arrivo. Per i giocatori tesserati al Club, ed inseriti in un esclusivo elenco di appartenenza ai colori verde-amaranto, ci sarà anche la possibilità di far parte della speciale classifica che determina l’ingresso nella squadra del Club per i campionati regionali e nazionali a squadre che si giocheranno nell’ultima parte dell’anno, e che vedranno l’RCU “Il Pifferaio” difendere, e magari migliorare, la sedicesima posizione su 33 squadre partecipanti al campionato nazionale di Bergamo e il secondo posto a livello regionale tra i 7 club siciliani partecipanti alla finale di Misterbianco, entrambi giocati lo scorso novembre.

E dal prossimo 15 marzo a Palermo, con la prima tappa del 10° campionato individuale regionale Sicilia, gli appassionati potranno avere tante nuove occasioni per competere con i giocatori sparsi in tutta la Regione, ritrovandosi e partecipando a quelle che possono essere definite delle vere e proprie “Feste del gioco”.

Per chiunque volesse partecipare alla serata della finalissima del prossimo 4 marzo, nella quale saranno organizzati anche dei tavoli di partite amichevoli, è possibile, fin da ora, contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.