Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, XXIII torneo: il 26 marzo al via il secondo turno

Domani giovedì 26 alle ore 20.30 (start 20.45) presso Eclettica Street Factory, sede storica del Club nisseno, si giocherà il secondo turno del XXIII° torneo iniziato giovedì scorso e che troverà il suo epilogo nella finale del 14 maggio. Il primo turno ha visto la presenza di diciannove tra giocatrici e giocatori con la vittoria ai tavoli di: Giulia Gulino, Luigi Tricoli, Gioele Gulizia e Simone Pecoraro che in virtù delle loro vittorie guidano la classifica provvisoria. Nel contempo si è svolto il primo turno del “FantaRisiko!” che vede la partecipazione di dieci “manager”. La classifica vede primeggiare i quattro migliori manager della serata: Claudio Lombardo, Vincenzo Falzone, Gabriele Taschetti e Luigi Tricoli. Il FantaRisiko! e una sorta di Fantacalcio applicato al Risiko!. All’inizio del torneo chiunque (manager) compone una squadra con i giocatori (fanta guerrieri) iscritti al torneo, giocatori che hanno una valutazione in termini di fantacarri che sono la dotazione per formare la squadra, determinata dalla posizione nel Ranking interno. La squadra è formata da cinque componenti (titolari) più una riserva (che entra in gioco in caso di assenza di un titolare). In relazione ai risultati dei fanta guerrieri nella propria squadra il manager ottiene punti classifica. Alla fine del torneo e prima delle semifinali e finali si formerà una classifica definitiva che vedrà i primi tre vincitori premiati. “Grazie al determinante aiuto del socio Gabriele Taschetti – dichiarano dal direttivo – abbiamo voluto che il “FantaRisiko!” fosse presente ai nostri tornei come negli anni passati, quando ha avuto un grande successo tra i partecipanti ai tornei. Cerchiamo di creare sempre più interesse attorno al gioco del Risiko! e la presenza di tanti giovani lo dimostra. Per chi volesse è ancora in tempo per iscriversi al torneo e se vuole al FantaRisiko!. Per iscriversi telefonare al 3511422212 o attraverso i canali social del Club, infine recandosi da Eclettica giovedì alle 20.30”.