Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, il 5 marzo al via la finale del XXII Torneo

Mar, 03/03/2026 - 09:36

Giovedì 5 marzo alle ore 20,45 (start 21,00), presso Eclettica Street Factory, si giocherà la finale del XXII torneo interno (campionato periodico) valido per la classifica del Ranking Nazionale Live e del Ranking Interno. Il torneo, primo del 2026, ha visto, nei suoi sei turni di qualificazione, un raro equilibrio tra i partecipanti con una classifica che in ogni turno di gioco subiva cambiamenti radicali. Tutto ciò a dimostrazione di una maturazione di gioco e strategia da parte dei giocatori e delle giocatrici che si incontrano ogni giovedì sera da Eclettica per passare una serata in allegria e condividendo la passione per il gioco del Risiko!.

“Questo torneo che ormai volge all’epilogo – dichiarano dal direttivo – ha visto la presenza continua di 16/17 giocatori sui 20 iscritti che sono, ormai diventati, “lo zoccolo duro” del Club, formato da giocatrici e giocatori di tutte l’età: da studenti, lavoratori e pensionati. E’ piacevole incontrarsi e scambiarsi le proprie informazioni e condividere le proprie esperienze. Il Club serve anche a questo: a socializzare e, ai giorni nostri, ce ne tanto bisogno”.

Il tavolo della finale è composto da: Gabriele Taschetti, Maurizio Giunta, Andrea Kiswarday e Calogero Maira, quest’ultimo l’ha “spuntata” su Mariella Brucculeri per soli 4 punti nello stesso tavolo della semifinale, conquistando meritatamente la finale.

Giovedì, attorniato da tavoli di amichevoli, i finalisti muoveranno i loro carri colorati (rigorosamente di plastica) sulla plancia di gioco accompagnati dal rumore “felpato” del rotolio dei dadi sulle apposite scatole imbottite e solo uno sarà il vincitore che conquisterà il primo trofeo dell’anno, trofeo realizzato dall’artista ceramista Maria Pia Matraxia.

