Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, Gabriele Taschetti vince il XXII torneo

Risiko Club Ufficiale Caltanissetta. XXII° torneo: vince Gabriele Taschetti. Giovedì nei locali all’interno di Eclettica Street Factory si è giocata la finale del XXII torneo (campionato periodico), primo del 2026, che è valido per il Ranking nazionale live e per il Ranking interno “Eclettica”. Quattro i finalisti: Gabriele Taschetti e Maurizio Giunta classificati primo e secondo in classifica dopo i sei turni di qualificazione, Andrea Kiswarday e Calogero Maira vincitori dei due tavoli delle semifinali. La partita non ha vissuto momenti di “scontri” importanti se non negli ultimi 5 minuti quando Gabriele Taschetti ha attaccato in Sud America, conquistandolo e continuando ha indebolito Andrea Kiswarday in Africa, conquistando l’Africa del Nord e poi in Cina ma non riuscendo a conquistarla.

Dopo di lui Maurizio Giunta gioca il tris e attacca in Cina conquistandola, ma alla sdadata finale vince Gabriele Taschetti con 45 punti, secondo Maurizio Giunta 43 punti, terzo Andrea Kiswarday con 28 e quarto Lillo Maira con 22 punti. “Con la finale si è concluso questo primo torneo del 2026. – dichiarano dal direttivo – Ora stiamo passando alla fase organizzativa del Raduno del Sud che si terrà nella nostra città dal 10 al 12 luglio e abbiamo portato alcune modifiche al regolamento del prossimo torneo interno, che inizierà giovedì 19 marzo, suggerite dai nostri soci nell’ultima assemblea Abbiamo assicurato la nostra presenza con uno stand dedicato, dove si giocherà un torneo Open, alla “Festa della Primavera” che si terrà alla Villa Amedeo di Viale Regina Margherita.” Domenica 15 marzo il Club sarà impegnato con una sua delegazione di giocatori e giocatrici a Palermo dove si terrà la prima tappa del Campionato Regionale Individuale, vinto l’anno scorso da Maria Pia Matraxia giocatrice e componente del direttivo del Club nisseno. “Il 2026 sarà un anno abbastanza impegnativo – continuano a dichiarare dal club – con nostri giocatori che già si sono iscritti ad eventi di caratura nazionale che si giocano nelle varie Città italiane, con l’organizzazione di eventi di Risiko! nella nostra città. Vorremmo condividere con l’amministrazione comunale un programma di eventi di Risiko! da giocare nelle location di interesse storico – culturale per fare conoscere le bellezze della nostra Città. Come abbiamo fatto l’anno scorso giocando la tappa del Campionato Regionale Individuale nello spiazzo antistante la biblioteca Scarabelli”.