Referendum, Gratteri ‘avverte’ il Foglio: “Dopo … faremo i conti”

“Abbiamo chiamato Gratteri per capire perché ha detto che Sal Da Vinci voterà “no” al referendum (falso). Ci ha detto: scherzavo. E ha aggiunto: “Se dovete speculare fate pure. Tanto dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti, tireremo su una rete”. E’ quanto afferma il direttore del quotidiano Claudio Cerasa in un post pubblicato su X allegando l’articolo comparso sulle colonne de Il Foglio. Nell’articolo viene citato il botta e risposta tra il capo dei pm di Napoli e una giornalista del quotidiano.

“Ascolti – afferma Gratteri – se dovete speculare e diffamare persino su Sal Da Vinci, fate pure”. La cronista replica: “diffamare?”. Il magistrato risponde: “Fatelo. Non è un problema. Tanto, dopo il referendum, con voi del Foglio faremo i conti”. I conti? “Nel senso che tireremo una rete”. Si riferisce alla “pesca a strascico”? chiede la giornalista e Gratteri risponde: “speculate, pure”