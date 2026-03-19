Polizia penitenziaria, Schifani per il 209° anniversario della fondazione: «Gratitudine e rispetto per il loro ruolo»

«In occasione del 209° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria, desidero rivolgere, a nome mio e dell’intero governo regionale, un sentito ringraziamento e un profondo apprezzamento per tutte le donne e tutti gli uomini che con senso dello Stato e spirito di servizio, operano quotidianamente all’interno degli istituti penitenziari, spesso in condizioni complesse e rischiose anche per la loro stessa incolumità. Il loro lavoro rappresenta un presidio di legalità e sicurezza che merita il riconoscimento e la gratitudine delle istituzioni e della collettività. In questa significativa ricorrenza, rinnovo l’attenzione e la vicinanza della Regione Siciliana a tutto il personale del Corpo». Lo dichiara il presidente della Regione Renato Schifani.

Alla cerimonia commemorativa, prevista oggi all’interno della casa circondariale “V. Lorusso” Pagliarelli di Palermo, parteciperà, quale delegato del presidente, l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, alla presenza del gonfalone della Regione Siciliana.