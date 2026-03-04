Polizia di Stato: Giovanni Giudice nominato vicario a Perugia, il plauso del questore Sallustio

Nuovo incarico di vertice per il primo dirigente della Polizia di Stato Giovanni Giudice, che da oggi assume il ruolo di vicario del questore di Perugia. Il funzionario subentra a Marco Scarpa, collocato a riposo per limiti di età dallo scorso gennaio, raccogliendo così il testimone in una fase di continuità per la questura umbra.

Originario di Ragusa, con radici familiari vittoriesi e un legame consolidato con Gela, città alla quale è rimasto vicino per lunghi anni di servizio e per motivi personali, Giudice ha costruito la propria carriera all’interno dell’amministrazione della pubblica sicurezza partendo da una solida formazione giuridica. Laureatosi in Giurisprudenza alla facoltà di Legge di Catania, ha poi frequentato il corso presso la Scuola superiore di polizia a Roma, entrando nei ruoli della Polizia di Stato fino alla nomina a vice commissario nel 2001.



Concluso il percorso formativo, è stato assegnato al commissariato di Gela, dove ha ricoperto inizialmente l’incarico di funzionario addetto per poi assumere le funzioni di vicedirigente e capo della sezione Giudiziaria, maturando una significativa esperienza operativa sul territorio.

Nel 2006 il trasferimento alla questura di Caltanissetta ha segnato una nuova fase professionale: prima alla guida della sezione criminalità organizzata della squadra mobile e successivamente dirigente della stessa squadra mobile, distinguendosi in particolare nelle attività investigative e nel contrasto alla criminalità mafiosa.



La promozione a primo dirigente nel 2013 lo ha portato alla questura di Agrigento, dove ha diretto la divisione anticrimine fino al 2014. Nello stesso anno è stato trasferito alla questura di Perugia con l’incarico di dirigente della divisione polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione e, in seguito, della divisione anticrimine. Un percorso che lo ha visto tornare poi, nel 2020, ad Ancona, come dirigente della divisione amministrativa, sociale e dell’immigrazione.



Da oggi, con la nomina a vice questore vicario della questura di Perugia, si apre un nuovo capitolo del suo cammino professionale. «Al dottor Giudice – si legge in una nota – vanno i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico dal questore di Perugia, Dario Sallustio, e da tutto il personale della questura».