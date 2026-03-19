Papa Leone XIV: “Aiutiamo i giovani ad essere attratti dal matrimonio”

Occorre “sostenere le famiglie, in particolare quelle che soffrono tante forme di povertà e di violenza presenti nella società contemporanea” e “accompagnare le fragilità” che possono esserci nelle coppie. Lo chiede il Papa in un Messaggio in occasione del decimo anniversario dell’Esortazione apostolica postsinodale “Amoris Laetitia” di Papa Francesco.

“Per servire la missione di annunciare il Vangelo della famiglia alle giovani generazioni, dobbiamo imparare a evocare la bellezza della vocazione al matrimonio proprio nel riconoscimento della fragilità”, evidenzia ancora Leone XIV. “Il nostro tempo è segnato da rapide trasformazioni che, ancor più di dieci anni fa, rendono necessaria una particolare attenzione pastorale alle famiglie, alle quali il Signore affida il compito di partecipare alla missione della Chiesa di annunciare e testimoniare il Vangelo”, sottolinea Leone XIV, e quindi “l’impegno della Chiesa in questo ambito va rinnovato e approfondito, affinché coloro che il Signore chiama al matrimonio e alla famiglia possano vivere il loro amore coniugale in Cristo e i giovani si sentano attratti dall’intensità della vocazione matrimoniale nella Chiesa”.

Per questo Papa Leone annuncia un summit con i presidenti di tutte le Conferenze episcopali del mondo che si terrà ad ottobre 2026 “al fine di procedere, nell’ascolto reciproco, a un discernimento sinodale sui passi da compiere per annunciare il Vangelo alle famiglie oggi, alla luce di Amoris laetitia e tenendo conto di quanto si sta realizzando nelle Chiese locali”.

Per Papa Leone “Amoris laetitia offre un insegnamento prezioso che dobbiamo continuare ad approfondire oggi: la speranza biblica della presenza amorevole e misericordiosa di Dio, che permette di vivere storie di amore anche quando si attraversano crisi familiari” e “invita la Chiesa ad accompagnare, discernere e integrare la fragilità, superando una concezione riduttiva della norma”, dice il Pontefice citando il documento di Bergoglio