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Palermo, sorpreso in piazza a spacciare scaglia lo scooter contro un carabiniere per sfuggire all’arresto

Redazione 3

Palermo, sorpreso in piazza a spacciare scaglia lo scooter contro un carabiniere per sfuggire all’arresto

Mer, 18/03/2026 - 10:38

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Sorpreso in piazza a spacciare scaglia lo scooter contro un carabiniere per sfuggire all’arresto. Accade a Palermo, dove un 44enne, già gravato dalla misura dell’avviso orale, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere Libertà. I militari, appostati nei pressi di piazza Don Bosco, hanno osservato l’uomo mentre cedeva una dose di droga a un cliente, ricevendo in cambio del denaro che ha riposto immediatamente nella tasca dei pantaloni. Alla vista dei carabinieri l’acquirente, che subito dopo l’acquisto aveva sniffato la dose per valutarne la qualità, è fuggito in auto dileguandosi velocemente tra le vie limitrofe. Lo spacciatore, nel disperato tentativo di evitare il controllo e guadagnare la fuga, ha scaraventato il proprio scooter addosso a uno dei militari. Solo la prontezza di riflessi del carabiniere, ha evitato gravi conseguenze fisiche. L’uomo è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale. Oltre alla dose appena venduta, aveva altre due dosi di hashish e 194 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. Il gip ha convalidato l’arresto. (Adnkronos)

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