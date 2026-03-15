Palermo, smantellata rete di corse clandestine di cavalli e scommesse online

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno notificato un avviso di conclusione indagini e un’informazione di garanzia emessa dalla Procura locale nei confronti di sei persone, di età compresa tra 26 e 43 anni, tutte già note alle forze dell’ordine. Gli indagati sono accusati di aver promosso, organizzato e diretto quattro gare clandestine di cavalli tra Termini Imerese e Trabia, tra giugno 2024 e gennaio 2025. L’inchiesta, condotta dalla Stazione Carabinieri di Termini e dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha utilizzato anche attività tecniche e il monitoraggio dei social network. I militari hanno documentato come gli indagati promuovessero le corse, pubblicassero video delle gare e gestissero la raccolta delle scommesse e dei proventi illeciti tramite piattaforme online.Le indagini hanno inoltre evidenziato gravi rischi per la sicurezza degli animali e della cittadinanza: i cavalli gareggiavano su strade asfaltate, senza presidi medici o veterinari, esponendo i quadrupedi a pericolo di vita e creando potenziali rischi pubblici.La Procura di Termini Imerese ha coordinato l’attività, convalidando il quadro indiziario costruito dai Carabinieri, a conferma della serietà delle accuse e della pericolosità delle competizioni clandestine.