Palermo, Parco Uditore. Stati Generali “Un bene della città da sostenere. Appello a tutte le istituzioni”

Gli Stati Generali per l’infanzia e l’adolescenza di Palermo esprimono piena vicinanza alla cooperativa che da anni cura il Parco Uditore, raccogliendo l’allarme sulle difficoltà di gestione e sul concreto rischio di chiusura.Il Parco Uditore rappresenta per la città un bene comune esemplare.

Nato dalla lotta civica che lo ha strappato al degrado, è oggi un presidio di comunità, un luogo dove il valore educativo del gioco, della cultura e della socialità si realizza ogni giorno per centinaia di bambini e bambine e le loro famiglie, per migliaia di palermitani e palermitane.

Ci troviamo di fronte a un patrimonio collettivo che trascende le competenze amministrative immediate e che svolge una funzione educativa e sociale insostituibile.Chiediamo pertanto a tutte le istituzioni coinvolte, dalla Regione al Comune, di attivarsi non solo per garantirne l’apertura, ma per renderlo sempre più vivo e accessibile come luogo di aggregazione, cultura ed educazione alla bellezza e alla legalità.

Lasciare soli i gestori significherebbe privare Palermo di un pezzo di futuro. Palermo non può perdere uno spazio che ha dimostrato di saper unire cura del verde e crescita della comunità.