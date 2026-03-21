Palermo, 20kg di hashish nascosti in auto: padre e figlio arrestati

A Palermo, nel quartiere Oreto-Villagrazia, i carabinieri del Comando Provinciale hanno messo a segno l’arresto di due corrieri della droga. In un’altra operazione, in via Villa Rosato, hanno invece rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti un’arma clandestina e un ingente quantitativo di hashish. Nell’ambito della prima attività, effettuata tra le vie dell’Orsa Minore e Villagrazia, si legge in un comunicato, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, con il supporto del Nucleo Radiomobile e delle unità Cinofili, hanno intercettato un’autovettura di grossa cilindrata che nascondeva un sofisticato espediente. L’atteggiamento sospetto dei due occupanti, padre e figlio di origini calabresi ma residenti nel Nord Italia, ha spinto i militari a un’ispezione approfondita del mezzo. L’accertamento ha rivelato una vera e propria ‘cassaforte mobile’: la carrozzeria era stata modificata artigianalmente, tagliando e risaldando le lamiere per ricavare un’intercapedine segreta. All’interno del vano erano occultati 200 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 20 chilogrammi che, immessi sul mercato della vendita al dettaglio avrebbero potuto fruttare circa 500mila euro di guadagni. Oltre alla droga, sono stati sequestrati 3.215 euro in contanti e un coltello a serramanico sporco di sostanza stupefacente. I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, denunciati in stato di libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria tradotti presso la casa circondariale ‘Pagliarelli’ di Palermo.Nell’ambito di un’altra attività, i Carabinieri della Stazione San Filippo e del Nucleo Cinofili hanno eseguito dei controlli all’interno dell’ex plesso scolastico ‘Libero Grassi’. Il fiuto del cane antidroga ha guidato i militari all’interno della vecchia palestra, dove tra mobili accatastati immondizia, è stato rinvenuto un vero e proprio deposito illegale: 6 panetti e 42 dosi di hashish, pistola calibro 9×21 con matricola abrasa e parti di altre armi nonché, 13 proiettili di vario calibro (32 e 38), tutto sequestrato a carico di ignoti. Solo poche ore prima, sempre all’interno dello stesso plesso scolastico abbandonato, i Carabinieri della Stazione Resuttana Colli hanno ritrovato cinque autovetture rubate, restituite ai legittimi proprietari. Tutta la droga sequestrata durante le attività è stata trasmessa al laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche tecniche di rito, mentre sull’arma saranno effettuate le indagini balistiche necessarie a stabilire la provenienza della pistola e l’eventuale utilizzo in recenti fatti di cronaca. (LaPresse)