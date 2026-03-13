Salute

Non si ferma all’alt e rischia di travolgere un poliziotto, 28enne arrestato a Catania

Ven, 13/03/2026 - 11:25

La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne catanese che nei giorni scorsi non si è fermato a un posto di controllo, in piazza Mancini Battaglia, rischiando di travolgere uno degli agenti che gli aveva intimato l’alt. Alla vista della volante l’uomo ha bruscamente accelerato, compiendo una pericolosa manovra per invertire il senso di marcia e mettendo in pericolo gli altri automobilisti. I poliziotti lo hanno inseguito, riuscendo a mettere fine alla sua fuga in via Del Roveto. Dopo essere stato identificato, è stato arrestato per il reato di fuga con messa in pericolo dell’incolumità altrui, come previsto dal nuovo ‘decreto Sicurezza. Al 28enne è stata sospesa la patente di guida e si è provveduto alla confisca dell’auto. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (Loc/Adnkronos)

