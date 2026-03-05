Nato pronta ed in ‘allerta’: pronti a difendere i Paesi alleati da missili balistici

“La Nato è ben posizionata per difendere le popolazioni alleate dalle minacce balistiche”: è questo il titolo scelto dall’Alleanza Atlantica per sintetizzare l’esito della riunione odierna del Consiglio Nord Atlantico in formato ambasciatori, convocata alla luce dei continui attacchi “indiscriminati” dell’Iran in Medio Oriente e oltre.

Presieduta dal segretario generale Mark Rutte, la riunione ha visto gli Alleati condannare con fermezza il bombardamento che ieri ha colpito la Turchia, esprimendo piena solidarietà ad Ankara. Rutte ha elogiato il Comandante supremo delle forze alleate in Europa (Saceur) e tutto il personale coinvolto nelle operazioni che hanno portato all’intercettazione con successo di un missile balistico iraniano, definendo l’episodio una “dimostrazione tangibile” della capacità dell’Alleanza di difendere le proprie popolazioni da ogni tipo di minaccia, comprese quelle balistiche.

“La postura di deterrenza e difesa della Nato rimane solida in tutti i domini operativi”, sottolinea la nota, precisando che le forze alleate restano vigili e che il Saceur continuerà ad adeguare il dispositivo militare ogni volta che sarà necessario per garantire la sicurezza dei membri dell’Alleanza. La Nato continuerà a monitorare da vicino l’evoluzione della situazione. Il segretario generale è in costante contatto con i leader degli Alleati e con quelli dei partner della regione.