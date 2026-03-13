Migranti, nuova missione di Mediterranea a sud ovest di Lampedusa

È iniziata la notte scorsa la nuova missione di pattugliamento in mare a sud di Lampedusa di Mediterranea saving humans. L’assetto in servizio per tutto il mese è la barca a vela ‘Safira’, battente bandiera italiana, con 14 attivisti ed attiviste operativi, suddivisi tra equipaggi in mare e coordinamento a terra da Lampedusa. La missione ha come obiettivo il monitoraggio della situazione in mare attraverso il rafforzamento della presenza dell’attività di ricerca e soccorso civile nel corridoio che si estende a sud ovest di Lampedusa, fino alle coste del porto tunisino di Sfax e le isole Kerkennah, “una rotta pericolosa e spesso letale per le persone migranti – riferisce la ong – che da Libia e Tunisia cercano di raggiungere l’Italia e l’Europa, lungo le rotte che incrociano anche le imbarcazioni che provengono dalla costa libica a ovest di Tripoli”. Il piano di missione prevede il costante monitoraggio dell’area, l’intervento rapido di assistenza e stabilizzazione e la funzione di coordinamento con le autorità italiane o altri assetti della flotta civile per le operazioni di soccorso. La missione è basata a Lampedusa, con nucleo operativo presente sull’isola. Enti ed associazioni laiche e religiose la supportano. “La recente tragedia dei mille dispersi durante i giorni del ciclone Harry, vergognosamente ignorata e taciuta dalle autorità europee, impongono un aumento dell’impegno nelle operazioni di ricerca e soccorso – dice Laura Marmorale, presidente di Mediterranea – ed essere in mare per aiutare donne, uomini e bambini in difficoltà è anche la migliore risposta alle politiche della destra europea e italiana che causano morti e sofferenze, deportazioni, internamenti nei lager, in aperta violazione del diritto internazionale e dei principi e valori di umanità e di protezione dei più fragili”. Capomissione in mare è Sheila Melosu, affiancata dal responsabile operativo Sar Denny Castiglione. A bordo il responsabile medico è Mimmo Risica. (Dire)