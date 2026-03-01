Meteo inizio marzo, Italia in ‘bolla’ anticiclonica: oltre 20°C al Sud e poche piogge al Nord

(Adnkronos) – Avvio di Marzo nel segno di una staticità atmosferica quasi assoluta. L’inverno sembra ormai un lontano ricordo, sostituito da un dominio anticiclonico che manterrà l’Italia in una bolla di mitezza, pur con qualche piccola insidia grigia specie al Nord. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che il freddo è ormai confinato nei ricordi, mentre marzo apre le sue porte ricalcando fedelmente la falsa riga del mese precedente. Il protagonista indiscusso rimane l’anticiclone, che garantisce uno scenario meteorologico piatto e privo di grandi scossoni, confermando una stabilità che sembra non voler mollare la presa. La giornata di domenica vedrà un’Italia a due velocità. Al Nord, il flusso umido da sud porterà una maggiore copertura nuvolosa con delle piogge locali e molto deboli che interesseranno dal pomeriggio-sera principalmente il Piemonte, la Liguria e i settori occidentali della Lombardia. Spostandosi verso est, invece, la situazione migliorerà sensibilmente con ampie schiarite che regaleranno una giornata più luminosa tra Veneto ed Emilia-Romagna, nonostante il contesto resti piuttosto umido nei bassi strati. Sulle regioni del Centro il cielo si presenterà a tratti irregolarmente nuvoloso, con nubi sparse che però non daranno luogo a precipitazioni degne di nota, mantenendo un contesto asciutto per tutto l’arco della giornata. Discorso completamente diverso per il Sud: qui l’alta pressione garantirà un tempo splendido e stabile. Sarà una domenica dal sapore decisamente primaverile, con il sole protagonista indiscusso. Sul fronte termico, questo inizio di marzo si preannuncia decisamente mite, con temperature che continueranno a stazionare ben oltre le medie stagionali. Al Sud sono attese punte “over 20°C”, complice il maggior soleggiamento e il richiamo di aria calda subtropicale. Dando uno sguardo alla prossima settimana, la tendenza non sembra mostrare cambiamenti sostanziali o colpi di scena degni di nota. La struttura di alta pressione appare solida e ben radicata nel Mediterraneo, proteggendo l’Italia dalle grandi correnti instabili. E’ possibile un cambio di scenario solo dal 7-8 marzo in poi per l’arrivo di correnti più fredde da Est, ma al momento è solo una remota ipotesi. NEL DETTAGLIO Domenica 1. Al Nord: piogge locali tra Piemonte, Liguria e ovest Lombardia; schiarite ad est. Al Centro: nubi sparse, ma generalmente asciutto. Al Sud: splendido, stabile e primaverile. Lunedì 2. Al Nord: nuvoloso al mattino con nebbie, poi ampie schiarite. Al Centro: variabile con piovaschi in Toscana, bello altrove. Al Sud: sereno e caldo per il periodo. Martedì 3. Al Nord: sereno, nebbie al mattino in Val Padana. Al Centro: poco nuvoloso, coperto in Sardegna. Al Sud: sereno o poco nuvoloso. Tendenza: generalmente stabile grazie alla protezione dell’anticiclone, temperature primaverili.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)