Messina, il 4 aprile le premiazioni ACI Sport Sicilia

Messina. Il Delegato ACI Sport Sicilia e rappresentante degli Automobile Club dell’Isola Massimo Rinaldi, ha comunicato la data delle premiazioni dei Campioni Siciliani delle quattro ruote 2025. La cerimonia si svolgerà a Messina, presso il PalaCultura “Antonello da Messina”, Viale Boccetta, 373, con inizio fissato alle ore 16.00.in primo piano nel programma l’assegnazione di riconoscimenti di particolare prestigio, tra cui il “Premio Nino Vaccarella”, dedicato alla memoria del leggendario campione palermitano, e i “Volanti Sicilia”, tributo ai protagonisti che hanno contribuito a valorizzare il movimento automobilistico dell’Isola.L’importante appuntamento celebrerà i protagonisti della stagione sportiva automobilistica siciliana e si svolgerà grazie all’ospitalità della Città Metropolitana di Messina e del Comune della Città dello Stretto, che accolgono la manifestazione consolidando il legame storico con il motorsport, una passione profondamente radicata nel territorio e condivisa da istituzioni, appassionati e operatori del settore.Alla cerimonia è attesa la presenza di cariche federali di vertice, insieme a tutte le principali rappresentanze regionali dell’Automobile Club d’Italia e di ACI Sport, oltre ad ospiti di caratura nazionale del settore automobilistico, che prenderanno parte alla festa dedicata ai protagonisti della stagione sportiva siciliana.Durante l’evento saranno premiati i Campioni Siciliani assoluti delle principali discipline delle quattro ruote: Karting, Regolarità, nel settore Rally moderno saranno celebrati Marco Pollara, Campione Siciliano Assoluto Conduttori, e Giuseppe Princiotto, Campione Siciliano Assoluto Secondi Conduttori, ai quali si affiancheranno tutti i vincitori dei raggruppamenti del Rally storico. Nel settore Velocità in Salita riceverà il riconoscimento di Campione Siciliano Francesco Conticelli, insieme ai protagonisti della Salita storica, mentre nel settore Slalom sarà premiato Girolamo Ingardia, vincitore del titolo assoluto regionale.La cerimonia rappresenterà anche l’occasione per rendere omaggio ai piloti siciliani che nel corso della stagione si sono messi in evidenza conquistando risultati di rilievo nei campionati nazionali e internazionali, contribuendo a portare il nome della Sicilia ai vertici del motorsport.Tutti i premiati riceveranno oltre l’invito anche comunicazioni dettagliate dalla segreteria della Delegazione ACI Sport Sicilia, con le indicazioni relative allo svolgimento della cerimonia. Sul sito www.acisportdelegazionesicilia.it è anche possibile iscriversi alla newsletter per rimanere costantemente informati su tutte le novità della Delegazione.