Maltempo: Protezione civile, allerta arancione su Sicilia e Calabria

Si registra un significativo peggioramento delle condizioni meteo sull’estremo sud dell’Italia, con diffuse precipitazioni e forti temporali che, oltre ad insistere su SICILIA e Calabria, per cui e’ stato dischiarato lo stato di allerta arancione, si estenderanno al resto delle regioni dell’arco ionico.

Lo rende noto il Dipartimento della Protezione civile che ha emesso un avviso che prevede dalle prime ore di domani, lunedi’ 16 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Basilicata, specie settori meridionali. Dalla tarda mattinata di domani si prevedono inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla SICILIA, specie settori orientali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attivita’ elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto e’ stata valutata per la giornata di domani, domenica 16 marzo, allerta arancione in Calabria e su gran parte della Sicilia e allerta gialla in Basilicata e su parte di Puglia e Sicilia.