Maltempo, allerta arancione in Sicilia orientale

Ancora allerta arancione e condizioni meteo avverse per la Sicilia nella giornata di oggi. L’ondata di maltempo provocata dal passaggio del ciclone Jolinda, con forti piogge, venti e instabilità su gran parte del Sud Italia. Nell’avviso si legge: ”Persistono, specie sui settori orientali, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Dalle prime ore del 17 marzo e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti orientali, specie sui settori ionici”. (Adnkronos)