Lutto nello sport nisseno: si è spento Antonino Lo Piano, anima della Caltanissetta Soccer

Caltanissetta si risveglia con una triste notizia che scuote il cuore pulsante del suo sport più amato. Questa mattina è venuto a mancare Antonino Lo Piano, stimato Presidente della Caltanissetta Soccer.

Lo Piano si è spento dopo aver combattuto contro una malattia che, pur nella sua durezza, non ne aveva scalfito la dignità. Ha affrontato i momenti più difficili con la stessa determinazione e lo stesso coraggio che chiedeva ai suoi ragazzi in campo, restando al timone della società fino all’ultimo respiro.

Più che un semplice dirigente, Antonino Lo Piano è stato un punto di riferimento per intere generazioni di giovani atleti. La sua visione non era legata solo ai risultati della domenica, ma alla funzione sociale dello sport.

Passione instancabile: Ha dedicato la vita a costruire realtà solide per il calcio giovanile.

Ha dedicato la vita a costruire realtà solide per il calcio giovanile. Signorilità d’altri tempi: Conosciuto da tutti per la sua educazione e il tratto gentile, incarnava i valori del “fair play” prima ancora che diventasse uno slogan.

Conosciuto da tutti per la sua educazione e il tratto gentile, incarnava i valori del “fair play” prima ancora che diventasse uno slogan. Impatto sociale: Grazie al suo impegno con la Caltanissetta Soccer, ha offerto a moltissimi ragazzi nisseni un’alternativa sana, un luogo di aggregazione e un’opportunità di crescita umana attraverso la disciplina sportiva.

“La scomparsa di Antonino lascia un vuoto incolmabile, non solo per le sue doti dirigenziali, ma per la profonda umanità con cui accoglieva ogni giovane calciatore nella sua grande famiglia sportiva.”

Oggi la comunità sportiva non piange solo un presidente, ma un uomo che ha saputo seminare speranza e valori nel territorio. La Caltanissetta Soccer resta la sua eredità più grande: un progetto che continuerà a correre su quei campi che lui tanto amava, portando con sé il ricordo di un uomo che ha fatto della passione il suo stile di vita.