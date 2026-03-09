Liza Minnelli compie 80 anni

Attrice, cantante e icona dello spettacolo americano, LIZA MINNELLI, 80 anni il 12 marzo, rappresenta una delle ultime grandi dive capaci di attraversare cinema, teatro e musica con la stessa forza. Figlia dell’attrice leggendaria Judy Garland e del regista Vincente MINNELLI, cresce praticamente sul palcoscenico, trasformando quel destino artistico in una carriera straordinaria durata oltre sei decenni.

Appare per la prima volta sul grande schermo a soli tre anni nel film In the Good Old Summertime, accanto alla madre Judy Garland. Ma la vera consacrazione arriva negli anni Sessanta, quando si impone a Broadway come una delle interpreti più potenti e carismatiche della sua generazione. La sua voce intensa, unita a una presenza scenica magnetica, la rende immediatamente riconoscibile.

Non è solo una cantante o un’attrice: MINNELLI incarna un modo di stare sul palco che unisce fragilità, ironia e una travolgente energia teatrale. Il momento che la consegna definitivamente alla storia del cinema arriva nel 1972 con Cabaret, diretto da Bob Fosse. Nel ruolo di Sally Bowles, cantante eccentrica e vulnerabile nella Berlino degli anni Trenta, MINNELLI offre una performance indimenticabile.

Il film le vale il premio Oscar come migliore attrice protagonista e diventa uno dei musical cinematografici più influenti di sempre. La sua interpretazione – occhi truccati di nero, bombetta e calze a rete – diventa un’immagine iconica della cultura pop. LIZA MINNELLI appartiene al ristretto gruppo di artisti che hanno conquistato tutti i principali premi dello spettacolo: Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

Questo traguardo, noto come “EGOT”, la colloca tra i performer più completi della storia dello show business. Sul palco di Broadway Theatre ha firmato spettacoli memorabili, mentre i suoi concerti in tutto il mondo – dalla Carnegie Hall alle grandi arene internazionali – sono rimasti celebri per la loro intensità emotiva. La vita di LIZA MINNELLI è stata segnata anche da momenti difficili: problemi di salute, dipendenze e una vita privata spesso sotto i riflettori. Tuttavia, proprio questa fragilità ha contribuito a rendere il suo rapporto con il pubblico ancora più profondo