Salute

Liza Minnelli compie 80 anni

Redazione

Liza Minnelli compie 80 anni

Lun, 09/03/2026 - 16:46

Condividi su:

Attrice, cantante e icona dello spettacolo americano, LIZA MINNELLI, 80 anni il 12 marzo, rappresenta una delle ultime grandi dive capaci di attraversare cinema, teatro e musica con la stessa forza. Figlia dell’attrice leggendaria Judy Garland e del regista Vincente MINNELLI, cresce praticamente sul palcoscenico, trasformando quel destino artistico in una carriera straordinaria durata oltre sei decenni.

Appare per la prima volta sul grande schermo a soli tre anni nel film In the Good Old Summertime, accanto alla madre Judy Garland. Ma la vera consacrazione arriva negli anni Sessanta, quando si impone a Broadway come una delle interpreti più potenti e carismatiche della sua generazione. La sua voce intensa, unita a una presenza scenica magnetica, la rende immediatamente riconoscibile.

Non è solo una cantante o un’attrice: MINNELLI incarna un modo di stare sul palco che unisce fragilità, ironia e una travolgente energia teatrale. Il momento che la consegna definitivamente alla storia del cinema arriva nel 1972 con Cabaret, diretto da Bob Fosse. Nel ruolo di Sally Bowles, cantante eccentrica e vulnerabile nella Berlino degli anni Trenta, MINNELLI offre una performance indimenticabile.

Il film le vale il premio Oscar come migliore attrice protagonista e diventa uno dei musical cinematografici più influenti di sempre. La sua interpretazione – occhi truccati di nero, bombetta e calze a rete – diventa un’immagine iconica della cultura pop. LIZA MINNELLI appartiene al ristretto gruppo di artisti che hanno conquistato tutti i principali premi dello spettacolo: Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

Questo traguardo, noto come “EGOT”, la colloca tra i performer più completi della storia dello show business. Sul palco di Broadway Theatre ha firmato spettacoli memorabili, mentre i suoi concerti in tutto il mondo – dalla Carnegie Hall alle grandi arene internazionali – sono rimasti celebri per la loro intensità emotiva. La vita di LIZA MINNELLI è stata segnata anche da momenti difficili: problemi di salute, dipendenze e una vita privata spesso sotto i riflettori. Tuttavia, proprio questa fragilità ha contribuito a rendere il suo rapporto con il pubblico ancora più profondo

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta