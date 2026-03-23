Lions Club Lentini, a Francofonte inaugurata targa in Braille nella sede comunale

LENTINI – “Rendere gli spazi pubblici realmente accessibili, evidenziando come la presenza di una targa Braille all’interno della sede comunale rappresenti un gesto semplice ma profondamente simbolico. Tutto questo è stato possibile alla sensibilità del Lions club di Lentini per aver donato la targa”. Lo ha detto il sindaco di Francofonte Daniele Lentini al termine dell’inaugurazione della targa in braille avvenuta domenica mattina, all’interno del Palazzo Cruyllas, sede storica del Comune di Francofonte. La tabella in Braille, realizzata dal Lions Club Lentini, descrive il monumento e utile per i non vedenti e ipovedenti. L’iniziativa, inserita nel programma del Distretto 108Yb Sicilia per l’anno sociale 2025-2026 guidato dal Governatore Diego Taviano e nel service “Targa Braille”, è stata voluta dal direttivo e dai soci del club di Lentini, guidato dalla presidente Maria Teresa Raudino per affermare con forza il valore dell’accessibilità come principio fondante di una comunità moderna e inclusiva. La presidente del Lions Club Lentini, Maria Teresa Raudino e il sindaco Daniele Lentini, dopo la scopertura della targa in braille, ha sottolineato come “la cultura del servizio debba tradursi in azioni concrete, capaci di migliorare la vita quotidiana delle persone con disabilità visiva”. All’inaugurazione hanno partecipato i soci, i componenti del consiglio direttivo e gli officer del distretto Lions 108Yb Sicilia. L’assessore alla Cultura, Carmelia Turiano, ha richiamato, invece, l’attenzione sul ruolo educativo di iniziative come questa, capaci di sensibilizzare la cittadinanza e di promuovere una visione più ampia e consapevole del concetto di inclusione. “La scelta del Palazzo Cruyllas dove apporre la tabella come luogo della cerimonia – ha aggiunto l’assessore Carmelina Turiano – un ulteriore livello di significato. Questo edificio, che custodisce la memoria amministrativa e identitaria della città, si è trasformato per un giorno in un simbolo di apertura e rinnovamento. La stessa collocata in uno spazio così rappresentativo, diventa un segno tangibile di attenzione verso chi vive la città con modalità percettive diverse, ma con gli stessi diritti di partecipazione e autonomia”. “Con questa donazione – ha detto la presidente del club di Lentini Maria Teresa Raudino – abbiamo voluto tracciare una direzione. Il nostra club in questi anni ha definito un percorso continuo che richiede sensibilità, progettazione e collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini. La cerimonia al Palazzo Cruyllas ha mostrato come, anche attraverso gesti apparentemente piccoli, una comunità possa crescere e rafforzare la propria identità civile”.