Laureandi in Medicina incontrano l’Ordine: OMCeO Caltanissetta accoglie i futuri medici e odontoiatri parlando di Deontologia

“In un’epoca dominata dalla tecnologia e dalla digitalizzazione della medicina, il Codice deontologico serve a ricordarci che la medicina resta un atto profondamente umano. Definisce i confini dell’appropriatezza clinica, regola i rapporti con i colleghi e assicura che il decoro e la dignità della professione siano sempre preservati. Essere medici oggi non significa solo applicare protocolli, ma saper interpretare il bisogno di cura nel rispetto delle regole etiche che la comunità medica si è data per proteggere medici e pazienti e che risalgono al giuramento di Ippocrate”.

Queste le parole di Salvatore Pasqualetto, Vicepresidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia nissena, al termine dell’incontro di giovedì 12 marzo 2026 con i laureandi del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Caltanissetta. L’OMCeO nisseno accoglie ancora una volta studenti e studentesse prossimi alla laurea e che quindi diventeranno nel giro di poche settimane uffialmente parte della comunità medica del territorio.

A nuovi futuri colleghi si è rivolto infatti Salvatore Pasqualetto, Segretario Generale della FIMMG provinciale, che ha portato con sé il proprio bagaglio di conoscenze e competenze nell’ambito della medicina generale ma ha soprattutto fatto riferimento al Codice Deontologico e ad alcuni concetti fondamentali quali la tutela della vita e della salute, l’autonomia e la responsabilità dell’atto medico, la relazione di cura tra medico e paziente basata sulla fiducia, empatia e anche sul consenso informato e ancora il segreto professionale per garantire la riservatezza delle informazioni sensibili.

Intervenuto da remoto anche il Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di Palermo e Caltanissetta Giuseppe Gallina che ha dato i suoi saluti ai presenti, accompagnati da Germana Tricoli, Funzionario Amministrativo della Segreteria Universitaria. Il Coordinatore Gallina ha rivolto un augurio ai laureandi che nelle prossime settimane discuteranno la tesi e ha parlato loro del post laurea e del futuro professionale anche da un punto di vista formativo, pensando non solo ai corsi di formazione organizzati periodicamente dall’Ordine, ma anche alle opportunità di approfondimento e ampliamento del proprio bagaglio di competenze attraverso le scuole di specializzazione e i dottorati di ricerca.