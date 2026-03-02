La Meloni “decapitata”, l’Eclissi della parola: la mostruosità del simulacro insanguinato

Di fronte all’immagine di un manichino decapitato con le fattezze del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la tentazione è quella di liquidare l’episodio come una “intemperanza” o una forma estrema di satira. Ma la filosofia e la storia ci insegnano che i simboli non sono mai neutri: essi sono il termometro della nostra tenuta civile. Quello a cui abbiamo assistito non è dissenso, è un corto circuito antropologico che trasforma la politica in un rito tribale di annientamento.

Dal “Logos” al “Thanatos”

La democrazia nasce nel momento in cui la forza viene sostituita dalla parola, il logos. Quando la protesta abbandona l’argomentazione per mettere in scena la morte fisica dell’avversario, stiamo assistendo al trionfo del thanatos (la pulsione di morte) sulla dialettica. Decapitare un simulacro significa ammettere, implicitamente, di non avere più parole. È il punto di rottura dove finisce il pensiero e inizia la mostruosità del gesto. Come scriveva Hannah Arendt, la violenza è muta: essa comincia proprio dove il dialogo fallisce. In questo senso, la “testa mozzata” non colpisce solo il leader politico, ma recide il legame stesso che tiene insieme una comunità di cittadini.

La deumanizzazione del nemico

Esiste un confine invalicabile nel rispetto dell’essere umano, che Immanuel Kant ha cristallizzato nel principio di dignità: l’altro non è mai un mezzo, ma sempre un fine. Ridurre un essere umano — indipendentemente dal suo ruolo istituzionale — a un oggetto da smembrare è un atto di deumanizzazione.

Se l’avversario cessa di essere una persona con cui confrontarsi e diventa un “mostro” da abbattere, abbiamo già varcato la soglia della barbarie. Questa è la vera mostruosità: l’incapacità di scindere la critica politica dall’inviolabilità della vita, anche solo rappresentata. Il manichino non è più un simbolo, ma un “feticcio di odio” che serve a nutrire la catarsi violenta di chi non sa più pensare.

Il fallimento della satira

La satira, per essere tale, deve illuminare le contraddizioni del potere attraverso l’intelligenza e l’ironia. La messa in scena di una decapitazione, invece, non illumina nulla; essa oscura, spaventa e brutalizza. È una regressione verso quello che René Girard chiamava il “meccanismo del capro espiatorio”: la folla identifica un colpevole totale e ne mette in scena il sacrificio per purificare le proprie frustrazioni. “Una società che accetta la rappresentazione della morte dell’altro come linguaggio politico è una società che ha rinunciato alla sua stessa umanità.”

Non possiamo permetterci di restare indifferenti. La “mostruosità” di questo atteggiamento risiede nel veleno che inietta nel dibattito pubblico, normalizzando l’idea che l’avversario meriti la distruzione fisica. Difendere l’inviolabilità simbolica di Giorgia Meloni non è un atto di appartenenza politica, ma un atto di difesa della civiltà.

Se permettiamo alla ghigliottina di cartapesta di sostituire il confronto, a cadere non sarà solo una testa di plastica, ma la credibilità del nostro stare insieme. È tempo di tornare al logos, prima che il silenzio della violenza diventi assordante.