La Conferenza Episcopale Italiana sceglie ancora la cooperativa Etnos di Caltanissetta: i dolcetti di mandorla al convegno nazionale di Bergamo

La cooperativa sociale Etnos di Caltanissetta è stata scelta per la seconda volta dalla Conferenza Episcopale Italiana per partecipare al convegno nazionale “Noi comunità e progetto di vita”, che si terrà dal 19 al 21 marzo a Bergamo e che sarà dedicato ai temi dell’inclusione e della pastorale delle persone con disabilità. A rappresentare la cooperativa nissena saranno il presidente Fabio Ruvolo e il maestro pasticcere Salvatore Campisi, che porteranno al convegno i dolcetti di mandorla realizzati con la farina prodotta nell’ambito del progetto “Semi di Vita”. I pasticcini non saranno semplicemente offerti ai partecipanti ma sono stati acquistati direttamente dalla Cei, che ha voluto così riconoscere anche il valore economico e sociale dell’attività portata avanti dalla cooperativa. La farina utilizzata per la preparazione dei dolci proviene da mandorle coltivate nella Tenuta del Nonno, azienda agricola biologica di Stefano Mancuso con sede a Delia, realtà che collabora con il progetto contribuendo a valorizzare le produzioni del territorio. Il convegno nazionale vedrà la partecipazione di numerose personalità impegnate sui temi dell’inclusione, tra cui la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, Nico Acampora, fondatore del progetto PizzAut, e suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità della Cei. La presenza di Etnos all’importante appuntamento rappresenta dunque un riconoscimento per il percorso di inclusione sociale e lavorativa avviato dalla cooperativa nissena, che attraverso iniziative come “Semi di Vita” coniuga solidarietà, agricoltura e opportunità concrete di lavoro.