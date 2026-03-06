La bioetica spiegata dai medici agli studenti del “L. Russo”: secondo incontro dell’OMCeO Caltanissetta

Così come era stato preannunciato al termine dell’incontro dello scorso novembre, gli studenti e studentesse delle classi quinte dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Luigi Russo di Caltanissetta sono ritornati, venerdì 6 marzo 2026, nella sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia per parlare di bioetica. Dopo la donazione degli organi, questa volta è stato affrontato un altro tema particolarmente delicato e cioè quello della procreazione medicalmente assistita, facendo riferimento anche all’interruzione di gravidanza e alla contraccezione.

“Sono tre argomenti che ho cercato di trattare insieme ai ragazzi affinché possano avere una conoscenza di quello che è, io l’ho messo alla base della mia relazione, il ciclo ovulatorio- ha sottolineato la ginecologa Rosa Rocca, nonché Consigliera dell’OMCeO provinciale- e quindi per poter avere delle cognizioni complete ed esatte di quello che è il meccanismo che porta alla riproduzione umana e da quello poi potere decidere di fare contraccezione, di fare un’interruzione o di dover ricorrere alla PMA”.

Erano più di sessanta i ragazzi presenti, frequentanti l’indirizzo Biologico Sanitario dell’Istituto guidato dalla Dirigente Maria Rita Basta, accompagnati dalle docenti di anatomia umana Stefania Cammarata, Gabriella Amico ed Elisa Di Maggio, la docente di diritto Nuccia Chiarenza e le docenti di microbiologia Licia Aquilina e Valentina Pistis.

“Molte donne hanno figli nell’età troppo adulta e questo naturalmente incide sulla fertilità -ha raccontato la professoressa Pistis referente di Educazione alla salute della scuola – questa è una cosa che i ragazzi sottovalutano perché ci si sposa magari anche troppo grandi e quindi poi si ricorre alla fecondazione assistita, di conseguenza è giusto informare i giovani che c’è un’età e un tempo anche per fare i figli, visto che in Italia la quantità di bimbi diciamo che è molto molto bassa ed è giusto informare correttamente, anche attraverso i medici, i ragazzi su questo tema importante”.

In programma un ulteriore appuntamento che si svolgerà la prossima settimana e che verterà sul fine vita e le cure palliative.

“Dopo l’incontro dell’ultima volta siamo felici di accogliere nuovamente i ragazzi e ragazze dell’Istituto mettendo le nostre competenze e professionalità a disposizione delle nuove generazioni. È importante parlare di salute e prevenzione ai giovani e offrire loro spunti di riflessione su questioni bioetiche di grande attualità”, ha affermato il Presidente dell’OMCeO nisseno Giovanni D’Ippolito.