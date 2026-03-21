Italia. Ubriaca contromano si schianta contro un’auto della Polizia, arrestata

Ubriaca, con un’amica a bordo, ha imboccato contromano in auto i Bastioni di Porta Volta (Volta rpt) , in pieno centro a Milano; non si è fermata all’alt della Polizia e si è schiantata frontalmente contro una pattuglia della Volante che sopraggiungeva. E’ stata così arrestata ieri sera una donna italiana di 29 anni. Le accuse: non essersi fermata all’alt, danneggiamento e lesioni ai danni dei poliziotti che hanno avuto cinque e sette giorni di prognosi. Nell’auto le è anche stata trovata una pistola a salve per la quale è stata denunciata, così come è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Per alcuni dei reati è stata denunciata anche l’amica