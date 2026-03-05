Italia, modello virtuoso: oltre 1 miliardo in aiuti alimentari nel 2025, raggiunte 2,3 milioni di persone

Oltre 1 miliardo di euro di investimento, mezzo milione di volontari, e 80mila derrate distribuite in modo gratuito e attraverso oltre 10mila enti del Terzo settore e del volontariato.

Questi i numeri raggiunti nel 2025 e diffusi all’evento ‘Aiuti alimentari e inclusione sociale: il modello italiano’ che si è svolto al Parco del Foro Italico alla presenza dei ministri del Lavoro e Politiche Sociali, Marina Calderone e dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e del viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci. Un confronto istituzionale e operativo in preparazione della prima Presidenza italiana della CoP on Material Support.

“La nostra sfida – ha affermato Calderone – è trasformare l’aiuto alimentare in opportunità di inclusione. Il successo di questo nostro approccio dipende da tanti fattori ma soprattutto dalla capacità di lavorare insieme, enti centrali e territoriali, organizzazioni del Terzo Settore e volontari. La solidarietà, infatti, non è solo un dovere morale ma può essere la chiave affinché il buon cuore nell’incontro con la competenza degli operatori diventi un servizio per la persona. L’evento di oggi è quindi l’occasione per far emergere l’ampiezza dell’impegno concreto che ha toccato nel solo 2025 oltre 2,3 milioni di persone ma anche il metodo applicato per raggiungere questi risultati”.

“L’iniziativa – ha commentato Lollobrigida – dimostra l’importanza del lavoro condiviso tra istituzioni, volontariato e mondo produttivo per raggiungere obiettivi che altrimenti sarebbero di difficile raggiungimento”. Lollobrigida ha inoltre sottolineato che il governo Meloni “è fortemente impegnato a rafforzare strumenti strutturali di sostegno alle famiglie e alle persone più fragili, valorizzando al tempo stesso il contributo straordinario del volontariato”. I numeri raggiunti, ha evidenziato Bellucci “testimoniano la filiera italiana degli aiuti alimentari, in cui il sostegno materiale non è più fine a se stesso, ma segna l’inizio di un percorso di recupero dell’autonomia e di inclusione sociale e lavorativa, in sinergia con i territori, il privato sociale e i servizi pubblici”.