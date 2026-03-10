Iran: “Negoziati con Usa non all’ordine del giorno, attacchi finché necessario”. Pasdaran a Trump: “Decideremo noi la fine della guerra”

(Adnkronos) – Le news sulla guerra in Iran oggi, martedì 10 marzo 2026, dopo le dichiarazioni del presidente Usa, Donald Trump. Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che il suo Paese è pronto a continuare gli attacchi finché sarà necessario e ha escluso i colloqui dopo che Trump ha affermato che la guerra con l'Iran finirà "molto presto". Abbas Araghchi ha detto all'emittente statunitense PBS News che il suo Paese è pronto a continuare gli attacchi missilistici e che i negoziati con gli Stati Uniti non sono più all'ordine del giorno. La risposta a Trump è arrivata anche dalle Guardie rivoluzionarie iraniane. "Siamo noi a determinare la fine della guerra – hanno affermato i Pasdaran – Lo stato futuro della regione è ora nelle mani delle nostre forze armate; le forze americane non porranno fine alla guerra". Intanto nuovi attacchi israeliani hanno colpito il Libano meridionale e orientale durante la notte. Un portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato che circa 30 asset del braccio finanziario di Hezbollah sono stati colpiti la scorsa settimana.

