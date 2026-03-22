Intimidazione a Palermo contro l’azienda di autonoleggio Sicily by Car, spari contro le auto nel deposito

Intimidazione a Palermo contro l’azienda di autonoleggio Sicily by Car. Degli uomini incappucciati, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sulla vicenda, hanno esploso dei colpi di arma da fuoco contro le auto nel deposito-rimessa di via San Lorenzo. “Non so davvero cosa sia potuto accadere – dice al quotidiano La Repubblica-Palermo il fondatore e patron della Sicily By Car, Tommaso Dragotto -. Nessuno ha mai bussato alle nostre porte con minacce e intimidazioni e se fosse mai avvenuto avrei immediatamente denunciato tutto in Procura. Alcune auto sono state danneggiate”, prosegue Dragotto, che spiega di avere consegnato tutte le immagini delle videocamere a circuito chiuso a chi si occupa delle indagini. “Io sono sereno, ho vissuto tutta la mia vita tranquillamente e continuerò a farlo anche dopo questo atto”, aggiunge. (ITALPRESS).