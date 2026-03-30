Inseguiti dai carabinieri, scavalcano un cancello ma è quello della caserma.

È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in strada nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. Sul loro percorso una pattuglia dei carabinieri gli intima l’alt. Inizia un inseguimento ; I due commettono l ‘errore di prendere una strada chiusa, cosi’ scendono dalla macchina e scavalcano una recinzione ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri della stazione forestali di San Sebastiano al Vesuvio.