Incidenti stradali: Asaps, 86 pedoni morti da inizio ann

Sono 86 i pedoni morti sulle strade italiane dal 1 gennaio, 59 maschi e 27 femmine: 48 di loro, il 55,8% del totale, avevano piu’ di 65 anni (cinque su 7 nell’ultima settimana).

Ad aggiornare i drammatici dati e’ lo speciale Osservatorio Asaps, Associazione sostenitori e amici polizia stradale. Quest’anno, i morti sono stati 47 a gennaio, 29 a febbraio e 10 a marzo. La regione con il maggior numero di vittime (12, nessuna a Milano) e’ la Lombardia davanti a Piemonte (11), Veneto (8), Emilia Romagna (7), Liguria (7), Lazio (7, due dei quali a Roma), Puglia (6), Sicilia (6), Campania (5), Toscana (5), Umbria (3), Marche (2), Friuli Venezia Giulia (2), Abruzzo (2), Sardegna (2) e Calabria (1).

Gli investimenti mortali avvenuti sulle strisce pedonali, sempre dall’1 gennaio, sono stati complessivamente ben 42 su 86, il 48,8%. Nove gli episodi di pirateria stradale (l’ultimo a Suzzara nel Mantovano) con il conducente fuggito senza prestare soccorso