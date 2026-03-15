Incendio in un’abitazione nell’Agrigentino, muore 57enne

Un uomo di 57 anni, Angelo Cipolla di Sant’Angelo Muxaro (Agrigento), è morto a causa di un incendio divampato all’improvviso nella sua abitazione in via Cesare Battisti. L’uomo ha tentato di circoscrivere le fiamme innescate dal cortocircuito di un elettrodomestico al piano superiore della sua abitazione ma è deceduto a causa delle esalazioni. Nessuno dei suoi familiari è rimasto ferito. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, delle ricostruzioni della tragedia si sono occupati i carabinieri. (ANSA).