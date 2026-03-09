In casa 70 armi bianche tra coltelli, tirapugni e bastoni: denunciato a Palermo

Circa 70 armi bianche, tra cui una quarantina di tirapugni. E’ quanto hanno scoperto i poliziotti del commissariato Libertà a casa di un 26enne, denunciato per detenzione illegale di armi e arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’arresto è avvenuto nell’ambito di una perquisizione domiciliare nei confronti di un’altra persona per una differente ipotesi di reato. All’arrivo degli agenti, però, in casa c’era anche il 26enne trovato con un panetto di hashish per un peso di circa 90 grammi, custodito all’interno di una borsa. A questo punto è scattata la perquisizione anche a casa del 26enne, dove, accanto al letto, i poliziotti hanno trovato una scatola con una settantina di armi bianche, tra cui più di quaranta tirapugni alcuni con la lama di coltello integrata, altri coltelli di varie dimensioni anche del tipo a scatto, uno sfollagente, alcuni bastoni telescopici, taser. Le armi sono stati sequestrate e per il giovane è scattata la denuncia a piede libero per detenzione abusiva di armi. L’arresto legato alla detenzione di stupefacenti è stato convalidato. (Adnkronos)