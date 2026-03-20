Il Presidente della Fondazione Lions Clubs International Fabrício Oliveira in visita nel Distretto 108Yb Sicilia

Il Distretto Lions 108Yb Sicilia, guidato dal Governatore Diego Taviano, accoglierà – il 22 e il 23 marzo – la visita istituzionale di Fabrício Oliveira, Presidente della Fondazione Lions Clubs International (LCIF). La tappa siciliana si inserisce nel programma di visite in Italia del presidente della Fondazione, previsto dal 22 al 24 marzo.

La visita in Sicilia, alla presenza di Claudia Balduzzi, Former LCIF Area Costituzionale Leader (CAL) IV, e Roberto Fresia, PID ALCA IV F, prevede un fitto programma che – dall’aeroporto di Catania – condurrà il Presidente Oliveira e la moglie Amariles, accompagnati dal Governatore Taviano e dai vertici Lions siciliani – nella provincia etnea, dove saranno effettuati screening gratuiti con le unità mobili, e poi nel messinese con tappa lungo la costa ionica colpita dal ciclone Harry. In aiuto delle zone coinvolte, infatti, subito dopo l’evento calamitoso, è intervenuto il Distretto Lions siciliano e la LCIF – attiva in tutto il mondo con raccolta fondi per aiuti umanitari, in caso di disastri e calamità – ha immediatamente dato un contributo e avviato sottoscrizione straordinaria per le comunità colpite dal ciclone. Domenica sera a Milazzo ci sarà l’incontro con soci e autorità lionistiche e l’indomani la visita del Laboratorio di Arti musive per soggetti con disturbi dello spettro autistico “PDG C. Fulci” di Barcellona Pozzo di Gotto. La visita in Sicilia consentirà la condivisione di esperienze e progetti che – con 123 club e oltre 4000 socie e soci impegnati nel sostegno delle fasce vulnerabili e dell’inclusione dei più fragili – rendono il Distretto siciliano un modello di intervento diffuso leader in Europa e nel mondo.

Fabrício Oliveira, socio del Lions Club Catolé do Rocha (Brasile) dal 1985, nella sua ultraquarantennale militanza ha maturato una lunga esperienza all’interno di Lions International, fino all’elezione a Presidente Internazionale dell’associazione per l’anno sociale 2024-2025 e Presidente della Fondazione di Lions Clubs International (LCIF) per l’anno sociale 2025-2026. Numerosi i premi lionistici per il suo impegno nel servizio umanitario: è Progressive Melvin Jones Fellow e Ambassador of Good Will Award, la più alta onorificenza lionistica.

La Lions Clubs International Foundation è il braccio operativo di Lions International che, con programmi umanitari in tutto il mondo, trasforma le donazioni di soci e sostenitori – particolarmente generosi nel Distretto siciliano – in progetti concreti ad alto impatto sociale.

«La visita del Presidente LCIF rappresenta un momento di particolare significato per il nostro distretto», ha dichiarato il Governatore Taviano. «Sarà un’occasione per condividere con la leadership internazionale il valore del servizio che i Lions siciliani esprimono quotidianamente nei territori e a sostegno delle grandi cause umanitarie – vista, fame, ambiente, cancro infantile, assistenza nei disastri, opere umanitarie e giovani – promosse dall’associazione».