Il futuro dell’innovazione parte dalle donne: bando borsa di studio “Amazon Women in Innovation” per le studentesse STEM Università di Palermo

Sono aperte le candidature ai bandi dell’ottava edizione di “Amazon Women in Innovation”, il programma che assegna borse di studio a sette studentesse universitarie in altrettante Università italiane in ambito STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).Per il quarto anno consecutivo, l’Università degli Studi di Palermo è tra gli atenei coinvolti nell’iniziativa: la vincitrice del bando beneficerà di un finanziamento di €6.000 all’anno per tre anni e di un percorso di mentorship dedicato, con l’affiancamento di una manager Amazon.

Fino al 20 marzo 2026, potranno presentare la propria candidatura tutte le studentesse immatricolate per la prima volta all’a.a. 2025/2026 al Corso di laurea in Ingegneria informatica che abbiano conseguito abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con una votazione maggiore o uguale a 80/100 e almeno 6CFU con una media ponderata non inferiore a 24/30. Per ulteriori informazioni visitare questa pagina.Dal 2018, “Amazon Women in Innovation” ha supportato 33 studentesse e, oltre all’Università degli Studi di Palermo, il progetto coinvolge altri sei atenei: l’Università degli Studi di Cagliari, l’Università di Catania, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università di Roma Tor Vergata e il Politecnico di Torino.

“Otto edizioni di Amazon Women in Innovation rappresentano per noi una testimonianza concreta di quanto crediamo nel potenziale delle giovani donne che scelgono percorsi tecnico-scientifici”, afferma Rita Malavasi, Responsabile delle Relazioni Istituzionali per Amazon.it. “In questi anni abbiamo visto talenti straordinari affrontare con determinazione settori ancora oggi caratterizzati da un forte squilibrio di genere. Continuare a investire in questo programma è il nostro modo di contribuire a cambiare questa realtà, un passo alla volta”.Amazon Women in Innovation si inserisce nel più ampio impegno di Amazon a formare 200.000 studenti e studentesse in ambito STEM in Italia entro il 2026, un piano che coinvolge scuole secondarie di primo e secondo grado, università, corsi post-diploma e percorsi di formazione professionale.Maggiori

info:https://www.aboutamazon.it/creare-valore-per-il-paese/impatto-sulla-comunita/educazione-stem